Cleaners les experts du ménage - Delphine & Julie / Pauline

L'équipe des cleaners au complet est de retour pour apporter son aide à Pauline, Delphine et Julie. Passionnée de poupées depuis son enfance, Pauline a sollicité les cleaners pour métamorphoser son garage en une nursery. Atteinte de la mucoviscidose et devant prendre soin de son père, la jeune femme a été submergée par les événements, négligeant complètement son garage. Claude et Alexandre sont donc chargés de prendre en main cet espace et de le réaménager entièrement. De son coté, Leslie sera présente pour assister Delphine et Julie, qui disposent de seulement 3 jours pour réhabiliter leur studio, laissé en piteux état par l'ancien locataire. Cleaners les experts du ménage - Delphine & Julie / Pauline