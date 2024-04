Cleaners les experts du ménage - Di Mauricio et Shirley

Nos experts ont deux missions importantes aujourd'hui. La première : nettoyer l'appartement de Di Mauricio qui vit encore chez sa mère. Il a profité de l'absence de sa mère pour faire la fête, mais maintenant il est temps de tout nettoyer. Alexandre, notre expert cleaner pense que cette situation est faite pour lui et décide de prendre en charge le nettoyage complet. Mais arrivé sur les lieux, il n'avait pas imaginé l'ampleur des dégâts... La prochaine étape est pour Laura. Elle décide de venir en aide à Shirley et Amélie qui ont totalement abandonné le ménage dans leur appartement. Vont-ils réussir à venir à bout de ces deux chantiers en 3 jours ? Cleaners les experts du ménage - Di Mauricio et Shirley