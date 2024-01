Cleaners les experts du ménage - Dr Wilson et Sylvie

Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent. Dr Winfried Wilson, 84 ans, médecin généraliste, Toulouse. « Le Doc » comme l’appellent ses proches, passe ses journées à prendre soin des autres… Mais quand il rentre chez lui, la solitude et certains aléas de la vie ne lui donne ni l’envie ni le courage d’entretenir sa maison… Au fil des ans, tout s’est accumulé chez le Doc : objets, papiers, vêtements et toute autre sorte de drôleries improbables. Malheureusement, à ce bazar innommable se mêlent aussi poussières, crasse et saleté en tout genre… Sur les murs, on voit encore les traces des mains qui s’y sont appuyées au fil des ans ; les volets cassés n’ont plus été ouverts depuis des lustres. Sylvia, patiente et amie proche du Dr Wilson, a bien son avis sur la question et son diagnostic est sans appel : le manque de temps mêlé à la solitude sont à l'origine de l’état de sa maison. Aujourd’hui, elle sait que le Doc est fatigué et elle voudrait qu’il profite d’une maison rangée et propre pour finir sa vie en paix et dans le bonheur. Alors, cette toulousaine de 33 ans s'est donnée pour mission de rendre la pareille à son bienfaiteur et faire sourire à nouveau le Doc en faisant appel aux Cleaners ! Nos experts sont les seuls capables de sortir le Doc de ce mauvais pas… Sylvie, 56 ans, éleveuse d'alpagas et de moutons depuis plus de 20 ans, Chambeire, à côté de Dijon. Sur son exploitation, l’élevage de Sylvie compte plus de 100 animaux ! Il faut dire que Sylvie adore ses petites bêtes poilues qu'elle chouchoute toute seule du matin jusqu'au soir ! Lorsque le printemps arrive, notre dynamique éleveuse doit aménager une partie du bâtiment d’élevage en lieu d'accueil pour les enfants d’un centre de loisirs. Habituée à avoir un stagiaire pour l'aider dans cette tâche, c'est la première année où Sylvie se retrouve seule. C’est alors 100 m2 qu’il faut nettoyer de ses toiles d’araignées, de sa paille, de son foin mais surtout du bazar et des saletés accumulées depuis un an ! Surtout que les premiers élèves arrivent dans seulement 5 jours ! Seule avec des journées qui commencent à l’aube et terminent à la tombée de la nuit, il est impossible de s’en sortir seule… De plus, Sylvie aimerait pouvoir dégager une 3ème pièce afin de commencer les travaux car, pour son plus grand bonheur, son fils va reprendre l’élevage. Mais si rien n’avance au niveau du ménage et du rangement, tous les beaux projets de Sylvie vont tomber à l’eau … Une mission d’urgence pour nos Cleaners !