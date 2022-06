Cleaners les experts du ménage - Elisa et Loai

Elisa a un appartement très encombré elle vivait avec sa maman, mais est aujourd'hui seule et n'a pas trouvé le courage de continuer le rangement... Cette mission touche en cœur notre équipe de Cleaners, notamment Laura qui prend tout de suite cette mission. Loai est un collectionneur de chaussure. Il cherche de la motivation pour s'organiser et ranger toute sa collection. Cette mission est parfaite pour Leslie. Les Cleaners ont 3 jours pour venir en aide à Maeva et Sophie et relever ces défis ! Cleaners les experts du ménage - Elisa et Loai.