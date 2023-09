Cleaners les experts du ménage - Ella et Lionel

Aujourd’hui les cleaners vont avoir fort à faire. Ella et Lionel ont sollicité l’aide des Cleaners. Ella, 33 ans, infirmière de métier, est très désordonnée. Pour combler son problème de rangement, Laura part l’aider. Lionel, 40 ans, responsable d’un bar, a une aversion pour le ménage et préfère faire la fête plutôt que de ranger. Alexandre va s’occuper de lui. Les Cleaners sont leur dernier espoir pour pouvoir vivre de nouveau dans un intérieur propre et accueillant.