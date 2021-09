Cleaners les experts du ménage - Elodie et Eloise

Leslie et Claude, nos experts du ménage, sont prêts à intervenir pour deux nouvelles missions. Ils ont trois jours, pas un de plus, pour tout nettoyer du sol au plafond. Claude vient en aide à Eloïse, dont la maman est en réelle détresse. Suite à une hospitalisation, sa fille est allée la voir en urgence et a constaté l’étendue des dégâts. Des tonnes de sacs et d’objets en tout genre sont accumulés dans chaque recoin de l’appartement. Deuxième mission : Elodie, alias Miss Jirachi, est une collectionneuse. Une passion dont elle peut vivre aujourd’hui mais qui prend beaucoup de place ! Leslie se propose pour ranger et trier toutes ses peluches et autres objets de collection. L’objectif est qu’elle puisse profiter pleinement de son nouvel appartement.