Cleaners les experts du ménage - Emmanuelle et Catherine

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent :Emmanuelle, 38 ans, est célibataire avec deux enfants. Elle est en reconversion professionnelle à Blendecques, non loin de Saint-Omer.Depuis 3 ans, pour la jeune femme, les problèmes s’accumulent : rupture amoureuse, perte de confiance, perte de travail... Face à cet enchainement de coups durs, Emmanuelle perd pied et se laisse glisser dans la tristesse et le désarroi. Aujourd’hui, Emmanuelle arrive à un point de non-retour. Et si elle cache son mal être et arrive à donner le change à tous ses proches lorsqu’elle est à l’extérieur de son appartement, une fois chez elle la descente aux enfers continue. L’état catastrophique de son appartement est là pour en témoigner : les excréments d’animaux jonchent le sol, les détritus en tout genre s’entassent, la vaisselle n’est plus faite depuis des mois, le frigo est à l’abandon… Tout traine par terre au milieu de la crasse et de la puanteur !C'est sa meilleure amie, Malika, qui contacte les Cleaners, lorsqu'elle découvre l'état de l'appartement. Emmanuelle n'a jamais osé en parler à Malika et s’arrangeait pour toujours trouver de bonnes excuses pour ne pas la faire entrer chez elle. Mais un jour, Malika a senti que quelque chose ne tournait pas rond, et n’a pas laissé le choix à son amie, elle est allée chez Emmanuelle avec Antony son conjoint.Un véritable déclic pour Emmanuelle, qui à l’aube de ses 40 ans a envie de reprendre sa vie en main ! Mais l’appartement est dans un état tellement catastrophique que sans l’aide de nos Cleaners l’avenir d’Emmanuelle reste sombre… Car même avec l’aide de ses amis, impossible de venir à bout de ce taudis… C’est une mission forte en émotion et de haut vol qui attend nos Cleaners.Catherine, 24 ans, s’est lancée il y a peu dans l’aventure des réseaux sociaux afin de partager sa passion pour les peluches et autres jouets avec le monde entier.Aujourd’hui elle cumule plus de 50 000 abonnés qui viennent admirer la collection impressionnante de notre apprenti-influenceuse.Seulement voilà, issue d’une famille de collectionneurs qui aime accumuler, Catherine s’étale un peu partout dans la maison familiale. Et aujourd’hui, trouver un endroit pour travailler ses vidéos devient un véritable casse-tête chinois : tout est en carton, les milliers d’accessoires envahissent couloirs et pièces… Catherine est au pied du mur : dans quelques jours elle doit déménager une partie de sa collection pour s’installer dans un grand studio en région parisienne et prendre son indépendance… Les soucis commencent : comment faire rentrer la totalité de sa vaste collection dans 33 m2 ! De plus, Catherine avoue ne pas du tout être une fée du logis, donc ne sait pas comment entretenir son appartement au quotidien.Une mission qui va donner quelques sueurs froides à nos Cleaners, mais qui promet un véritable retour en enfance pour les experts du ménage !