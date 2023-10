Cleaners les experts du ménage - Eva et Rémi

Mission du jour pour les Cleaners : aider Eva et Rémi. Rémi vient d'Amiens et maintenant qu'il habite seul son appartement est complètement laissez à l'abandon. Leslie la main de fer dans un gant de velours va montrer à Rémi que tout est possible même seul. De son côté Eva qui s'occupe des chats mais ils sont un peu envahissants. Zack est déterminé à aider Eva et ses 13 chats. Cleaners les experts du ménage - Eva et Rémi