Cleaners les experts du ménage - Geneviève et Krystel

Nos experts ont deux missions importantes aujourd'hui. La première : nettoyer l'appartement du grand-père de Krystel, qui hébergeait une personne atteinte du syndrome de Diogène. Une pathologie lourde de conséquences, qui transforme les lieux d'habitation en véritable déchetterie. Alexandre, notre expert cleaner est touché par cette situation et décide de prendre en charge le nettoyage complet. Mais arrivé sur les lieux, il n'avait pas imaginé l'ampleur des dégâts... La prochaine étape est pour Claude. Il décide de venir en aide à Geneviève. Cette infirmière de nuit s'est complètement laissé dépasser par le manque de temps. Les déchets et la poussière se sont accumulés, au milieu de ses 5 chiens et 4 chats. Claude décide d'appeler Leslie en renfort, car la charge de travail est trop importante pour lui seul. Vont-ils réussir à venir à bout de ces deux chantiers ?