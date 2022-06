Cleaners les experts du ménage - Gérard et Chiara

Gérard un passionné de PLAYMOBIL s'est retrouvé débordé par ses jouets préférés. Ils sont partout et il ne sait pas comment s'organiser avec. Après mûre réflexion même si Alex veut y aller c'est Laura qui va s'occuper du rangement des PLAYMOBILS. Depuis que Chiara a pris son indépendance, elle a totalement abandonné les tâches ménagères. Pour l'accompagner, Alex se dévoue et est pressé de se mettre en route. Les Cleaners ont 3 jours pour venir en aide à Maeva et Sophie et relever ces défis ! Cleaners les experts du ménage - Gérard et Chiara