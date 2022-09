Cleaners les experts du ménage - Guillaume et Véronique

Les deux missions du jour sont conséquentes. Véronique a contacté les Cleaners pour venir en aide à son frère Guillaume. Depuis qu'il a récupéré l'appartement de sa mère, il récupère tous les objets qu'il croise pour les réparer et les donner aux personnes dans le besoin. Malheureusement il n'a pas de garage et tous ses objets se sont accumulés dans son appartement. C'est Leslie la vikingette des Cleaners qui va s'occuper de cette mission. La deuxième mission vient de Guillaume collectionneur depuis 6 ans a maintenant plus de 12 000 pièces ! Malheureusement tout n'est pas rangé. C'est Laura qui ne laisse pas le choix aux autres pour s'approprier cette mission. Les Cleaners ont 3 jours pour venir en aide à Guillaume et Véronique et relever ces défis ! Cleaners les experts du ménage - Guillaume et Véronique