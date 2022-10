Cleaners les experts du ménage - Gwendaline, Regis et Orélie

C'est deux grosses missions qui attendent les Cleaners. Gwendaline et Regis n'arrivent pas à se sortir de la crasse qu'ils ont accumulé. Ils sont à bout et comptent sur les Cleaners pour les motiver à garder leur appartement propre. À l'unanimité, c'est Alex qui va s'occuper d'eux ! La deuxième mission vient d'Orélie une influenceuse très speed ! Elle est tellement pressée qu'elle ne range pas ses affaires. Laura qui est très patiente va s'occuper de cette mission. Les Cleaners ont 3 jours pour venir en aide à Gwendaline, Regis et Orélie et relever ces défis ! Cleaners les experts du ménage - Gwendaline, Regis et Orélie