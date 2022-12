Cleaners les experts du ménage - Gwendaline et Régis

Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires, mais pas dans le sens qu’ils imaginent.Gwendaline, 28 ans, chauffeure de transport en commun. Régis, 48 ans, jardinier. Ils sont ensemble depuis 8 ans et ont un enfant. (Morbihan). Ces deux Bretons partagent la même aversion pour les tâches ménagères et depuis qu'ils ont quitté leur grande maison pour un appartement en ville, rien ne va plus : le couple souffre d'un gros manque de place et surtout d’organisation ! Aujourd’hui, il est devenu quasiment impossible de mettre un pied devant l'autre dans le logement tant le linge, les objets et les jouets ont pris le dessus dans l’appartement en occupant tout l’espace. Entre les remarques désobligeantes de la famille et les amis qui ne viennent plus diner à la maison, Gwendaline est triste, cette situation la peine et lui pèse énormément. Il lui arrive même de rentrer chez elle à reculons tant le bazar lui sort par les yeux. Elle admet manquer de méthode et Régis avoue détester faire le ménage. Seulement, la situation ne leur convient plus et met leur couple en danger …C’est pourquoi ils ont décidé de sauver leur famille et désirent plus que tout repartir de zéro grâce à l'aide des cleaners !Orélie, 27 ans, célibataire sans enfant (Paris)Après une participation à une télé-réalité « 10 couples parfaits », cette passionnée d'art et de mode est aujourd'hui devenue influenceuse. Orélie vit à 1 000 à l'heure, toujours entre deux avions, elle enchaîne shooting photos, placement de produits, rendez-vous professionnels et voyages. Pour cette « désordonnée » de nature, autant dire que sa priorité n'est donc pas le rangement ni le ménage !Depuis qu’elle habite seule, sa vie est un véritable enfer. Elle passe son temps à chercher les choses dont elle a besoin pour son boulot. Les vêtements sont toujours en piles à même le sol, son parquet et son canapé sont pleins de taches d’urine de chien qu'elle camoufle avec un rideau. Bref, chez Orélie, tout est sens dessus dessous ! Malheureusement, la jeune influenceuse doit rendre son appartement : mais son logement est dans un si mauvais état qu'elle a bien peur de ne pas récupérer sa caution…Elle fait appel aux Cleaners afin d'avoir enfin le déclic car elle souhaite profondément devenir organisée, apprendre à ranger et ne plus s'éparpiller.