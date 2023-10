Cleaners les experts du ménage - Jacqueline / Raphael

C'est le grand retour de l'équipe des cleaners, composée d'Alexandre, Leslie, Claude et Laura, qui se mobilise pour venir en aide à Raphael et Jacqueline. Suite au décès de sa sœur dans l'incendie de sa maison, Jacqueline a découvert que cette dernière était atteinte du syndrome de Diogène. Claude et Lesli disposeront de 3 jours pour ranger et nettoyer la maison de fond en comble, ce nettoyage sera donc l'occasion de tourner la page sur cette histoire douloureuse. Ce sera un moment chargé d'émotion pour l'équipe, qui, avec l'aide des proches de Jacqueline, parviendra à vider la maison avant de la nettoyer intégralement. Enfin, direction l'Alsace, où Laura intervient pour aider Raphael, un artiste de cirque qui dirige une école en pleine expansion. Les coulisses du cirque sont dans un état déplorable, et la professionnelle se lance dans la réorganisation complète de cet espace pour soutenir le gérant du cirque.