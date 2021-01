Cleaners les experts du ménage - Jean-Jacques et Morgane

Dans l’émission du 13 janvier de “Cleaners, les experts du ménage” : Aujourd’hui les cleaners vont avoir fort à faire. Jean-Jacques et Morgane ont sollicité l’aide des Cleaners. Depuis sa rupture amoureuse, Jean-Jacques, 78 ans, restaurateur d'objets d’art et artiste peintre, s'est laissé envahir par les toiles d'araignées. Pour combler son problème d’organisation, Claude et Leslie partent l’aider. Morgane, jeune maman de 39 ans, a lâché prise dans le ménage suite à des problèmes de santé. C’est Laura qui va s’occuper de la coacher. Les Cleaners sont leur dernier espoir pour pouvoir vivre de nouveau dans un intérieur propre et accueillant. Replay de l'émission du 13 janvier 2021 sur TFX