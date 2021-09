Cleaners les experts du ménage - La coloc et Virginie

Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires : " La coloc et Virginie". Laure, Valentin, Grégoire et Kévin sont 4 étudiants âgés de 19 à 27 ans. Ils vivent tous ensemble à Montpellier. Ces 4 colocataires qui se sont rencontrés il y a un an dans leur école de théâtre, adorent cette vie en « Coloc » ! Mais ce qu’ils adorent nettement moins, c’est faire le ménage et ranger ! Ils se revendiquent tous bordéliques, à « la Coloc » les tâches ménagères c’est un peu au feeling et quand ils ont le temps … c’est à dire jamais ! Le bazar c’est même devenu un jeu pour eux : tout laisser trainer et se salir, jusqu’à ce que un des « coloc » craque et tente de faire un peu de ménage… Alors des poubelles jamais descendues, au tube de dentifrice jamais rebouché, en passant par la poussière et la vaisselle sale qui s’accumulent un peu partout dans l’appartement : Cette colocation ressemble plus à un squat abandonné qu’à un appartement de jeunes étudiants… Aujourd’hui ils sont prêts à tout pour changer et devenir « La Coloc » idéale ! Une grande première pour nos Cleaners ! Virginie 49 ans, prof de Français et correctrice habite à Paris. Célibataire, elle est la maman d’Angèle 6 ans. Virginie n’est pas spécialement désorganisée mais elle déteste jeter et depuis qu’elle travaille à son domicile le bazar s’est accumulé à vitesse « grand V », au point qu’elle ne peu plus recevoir personne chez elle ! Sa fille Angèle aimerait inviter ses copines mais impossible, Virginie ne veut plus laisser rentrer personne dans son appartement dont elle a honte. La chambre de Virginie est tout simplement devenue un débarras, alors la mère de famille dort dans le salon et la chambre d’Angèle est remplie d’affaires stockées un peu partout ! Virginie aimerait enfin retrouver son appartement tel qu’il était avant, mais seule elle se sent incapable de s’en sortir !