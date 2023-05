Cleaners les experts du ménage - Laetitia et Thomas / Les colocs

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment !Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent :Laetitia 44 ans et Thomas 46 ans sont frères et sœurs, ils habitent en Belgique non loin de Bruxelles. Il y a 7 mois, ils ont traversé une épreuve très douloureuse : le décès de leur mère. Avant qu'elle ne parte, ils lui ont fait une promesse : rendre à la maison familiale ses lettres de noblesse. Il faut dire que la tâche s'avère extrêmement difficile, car leur mère souffrait du syndrome de Diogène. En entrant dans la première pièce, ils découvrent avec effroi l’état catastrophique dans lequel la maison se trouve.Lancelot 20 ans, Clément 20 ans et Tanguy 20 ans, sont respectivement originaires de Bordeaux, Paris et Lille. Étudiants à Science Po Aix, Aix en Provence. Au travers de leurs études, ils sont désormais liés par une forte amitié et cohabitent dans la joie et la bonne humeur dans un grand appartement. Cependant, malgré cette apparence idyllique, la vie en communauté n'est pas facile tous les jours. En effet, l'appartement ayant été loué sans interruption au fil des années à diverses colocations étudiantes, ce dernier a accumulé de la saleté, si bien que sur le campus, il est connu comme "le temple de la crasse". C’est simple dans cet appartement, rien n’est rangé, rien n’est nettoyé et rien n’est à sa place et ce depuis des années ! Aujourd'hui, les 3 locataires ont décidé de se prendre ne main, et de demander de l’aide aux Cleaners afin de rentrer dans le droit chemin de la propreté...