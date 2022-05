Cleaners les experts du ménage - Le trio lillois et Loulou

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage.4 agents prêts à intervenir à tout moment :Alexandre, 2m05, chef cuisinier dans la vie. C’est un toqué de propreté, aussi intraitable sur la cuisson d’une viande que sur le ménage ! Il met toute sa force et son physique au service de la perfection. Alexandre a mis à profit ses connaissances en matière de nettoyage dans son restaurant et lui a fait obtenir l’incroyable note de 19,86 / 20 lors d’un contrôle d’hygiène !Leslie, la main de fer dans un gant de latex. Énergique et surtout très inventive, elle a fait de son obsession son métier. Et cette dingo du plumeau regorge de créativité lorsqu’il s’agit de traquer la saleté. Dotée d’un accent qui chante et d’un grand sens de l’humour, Leslie est une pile électrique qui ne s’arrête jamais de nettoyer.Claude, coach sportif dans la vie. Aussi exigeant sur un terrain de sport à l’entrainement, qu’à la maison sur un parquet à cirer ! Le leitmotive de Claude : Un esprit saint dans un corps saint, mais surtout un esprit saint dans une maison saine ! Pour ce coach toujours enthousiaste, le ménage c’est comme le sport ça doit se pratiquer tous les jours ! Le géo-trouvetout de la bande est capable de transformer une simple pâte dentifrice en produit ménager !Laura, la professionnelle. Chic et sans merci pour la saleté, le nettoyage c’est son dada mais aussi sa profession. Pour Laura la perfection n’existe pas mais pourtant c’est son objectif.Quand la situation est désespérée, quand il n’y a plus aucune solution et aucun espoir, c’est à eux qu’il faut faire appel.En fonction de la détresse rencontrée, nos 4 experts décideront lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes. Les cleaners n’ont que 3 jours pour tout ranger et tout nettoyer du sol au plafond !Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners.Une nouvelle vie dans un intérieur comme ils ne l’ont jamais connu… Propre, rangé et accueillant.