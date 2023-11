Cleaners les experts du ménage - Léone & Audrey / Michèle

Leslie et Claude, nos experts en nettoyage, ont fort à faire dans deux appartements qui leur réservent de nombreuses surprises ! La professionnelle du ménage, Leslie, va répondre à l'appel de détresse d'Audrey, la voisine de Léonne qui croule sous le désordre. À Marseille, Claude va prêter main-forte à Michelle, mère d'un petit fils et accro aux chaussures, qui croule sous des centaines de paires et d'autres sacs de vêtements. Un épisode sous le signe des conseils et astuces pour ranger et éviter la surconsommation ! Cleaners les experts du ménage - Léone & Audrey / Michèle