Cleaners les experts du ménage - Mamie Nicole & Océane / Tania

Tania, maman de deux enfants, souhaite ouvrir un cabinet en sophrologie dans une maison qui semble abandonnée. Une mission spéciale qu'Alexandre décide de relever. Leslie et Claude viennent en aide à Océane et sa grand-mère Nicole, qui vit dans une maison submergée par la saleté et le désordre. Figée dans le temps, la maison a grandement besoin d'un renouveau. Cleaners les experts du ménage - Mamie Nicole & Océane / Tania