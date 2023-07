Cleaners les experts du ménage - Marie Bernadette et Vanessa

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage.Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners.Une nouvelle vie dans un intérieur comme ils ne l’ont jamais connu… Propre, rangé et accueillant.Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent.Vanessa 33 ans, célibataire, Montmengy (95).Vanessa cherche l’amour, seulement voilà ce cœur à prendre n'a jamais été très ordonné, et depuis 3 ans, date de sa dernière rupture amoureuse c’est pire !Vanessa s'est totalement laissée déborder par les tâches ménagères : résultat aujourd’hui son appartement ressemble à une espèce de « déchetterie habitable » !Plus rien n’est à sa place, la vaisselle s’entasse dans l’évier, la saleté un peu partout et certaines pièces n’ont plus été nettoyées depuis 3 ans !Vanessa sait que l'état de son logement est un véritable frein pour trouver l'amour. Elle se trouve dans une spirale infernale qu’elle ne sait plus arrêter… Aujourd’hui Vanessa n’arrive plus à envisager son avenir si les choses ne changent pas.Double mission pour nos cleaners qui vont devoir se transformer en Cupidon du ménage !Marie-Bernadette, 74 ans, veuve, 3 enfants, 8 petits enfants, Obvershaeffolsheim (67).Veuve depuis quelques années, Marie-Bernadette s'est totalement laissée submerger lorsque son dernier enfant a quitté le nid.Elle s’est mise à accumuler tout un tas de choses dans son sous-sol pour combler le vide… sans plus rien ranger ni nettoyer depuis des années.Las de ce sentiment de solitude, Marie-Bernadette a l’idée de transformer son sous-sol en salle de sport et de jeux pour de nouveaux réunir sa famille auprès d’elle, et partager de bons moments animés.Seulement aujourd’hui tout est recouvert de saletés, de toiles d’araignées et de détritus en tout genre.Face à un tel capharnaüm Marie-Bernadette se sent dans une impasse.Les cleaners sont sa dernière chance de réaliser son rêve et de réunir de nouveau sa famille auprès d’elle ! Une mission qui s’annonce « sport » pour nos Cleaners !