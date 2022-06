Cleaners les experts du ménage - Marie Bernadette et Vanessa

Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent. Vanessa 33 ans, célibataire, seulement voilà, ce cœur à prendre n'a jamais été très ordonné, et depuis 3 ans, date de sa dernière rupture amoureuse, c’est pire ! Plus rien n’est à sa place, la vaisselle s’entasse dans l’évier, la saleté un peu partout et certaines pièces n’ont plus été nettoyées depuis 3 ans ! Vanessa sait que l'état de son logement est un véritable frein pour trouver l'amour ! Marie-Bernadette, 74 ans, veuve depuis quelques années, s'est totalement laissée submerger lorsque son dernier enfant a quitté le nid. Elle s’est mise à accumuler tout un tas de choses dans son sous-sol pour combler le vide… sans plus rien ranger ni nettoyer depuis des années. Las de ce sentiment de solitude, Marie-Bernadette a l’idée de transformer son sous-sol en salle de sport et de jeux pour de nouveaux réunir sa famille auprès d’elle. Les cleaners sont sa dernière chance de réaliser son rêve ! Cleaners les experts du ménage - Marie Bernadette et Vanessa