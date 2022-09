Cleaners les experts du ménage - Marie et Anne

Aujourd’hui les cleaners vont avoir fort à faire. Marie et Anne ont sollicité l’aide des Cleaners. Marie, 49 ans, serveuse, a démissionné du ménage. Pour solutionner son problème et sauver son appartement, Alexandre part l’aider. Anne, 35 ans, maman de 3 enfants, a accumulé beaucoup d’affaires depuis plusieurs années et dans son petit appartement cela fait vite désordre... Zack va s’occuper d’optimiser tout ça. Les Cleaners sont leur dernier espoir pour pouvoir vivre de nouveau dans un intérieur propre et accueillant. Cleaners les experts du ménage - Marie et Anne