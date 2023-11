Cleaners les experts du ménage - Marie-Florette et Christophe

Marie-Florette, a deux enfants et a totalement un problème avec le rangement et le ménage. Installée depuis peu en France elle n'a jamais appris à s'occuper d'une maison avec des enfants. Leslie est très motivée pour cette mission et veut absolument l'aider à transmettre les bonnes habitudes à ses enfants. Comme Laura voulait aussi aider Marie Florette elle s'occupera d'office de Christophe. Le papa de deux enfants a besoin d'aide pour organiser son entrepôt pour son travail qui lui tient à cœur. Cleaners les experts du ménage - Marie-Florette et Christophe