Cleaners les experts du ménage - Marie-Hélène et Audrey

Crasse, bazar, saleté... Ce sont plusieurs centaines de français qui vivent dans un chaos indescriptible. Et quand la situation est inespérée... c'est aux Cleaners que l'on fait appel ! Marie-Hélène, 50 ans, a peur de faire le ménage tellement elle a accumulé en bazar et autres vaisselles... et personne n'a jamais été là pour le lui dire ! Audrey, 27 ans, est en couple depuis un an mais pour qu'ils emménagent ensemble, elle a besoin d'un vrai coup de balai dans sa vie... et dans sa maison !