Cleaners les experts du ménage - Matthieu / Anne Sophie et Père Grégoire

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais en vérité ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. Ils sont 4 agents prêts à intervenir à tout moment ! Dans ce numéro, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent : Armina 30 ans, employée paroissiale, a contacté les Cleaners parce qu'elle aimerait mettre en avant le projet du Père Grégoire avec qui elle travaille depuis un an et demi. En effet, Père Grégoire, 46 ans, prêtre depuis 14 ans et curé de la paroisse de Morhange depuis 3 ans, a plein d’idées pour relancer la vie dans nos campagnes ! Il a comme projet d'accueillir des personnes des 4 coins de France, dans une maison proche de la paroisse. Ces jeunes seraient l'équipe d'animation de son projet et viendraient en aide aux habitants. Via ce projet, il aimerait faire vivre le village et mettre en avant le milieu rural. Mais voilà, le logement qui doit recevoir ces bénévoles est comment dire… pour le moment … un peu (beaucoup) laissé à l’abandon ! Le lino hors d’âge est noirci par les années de bons et loyaux services, les papiers peints sont tellement jaunis par le temps que l’on y distingue à peine les motifs… Dans la cuisine, le gras de la hotte est tellement épais qu’on pourrait y planter une fourchette dedans. Les meubles de la maison sont quant à eux démontés et éparpillés un peu partout… Le projet avance à grand pas, mais la méthode et le temps, pour remettre au propre et en ordre les 200 m2 de cette maison anciennement habitée par les bonnes sœurs, manquent cruellement au Père Grégoire et à Armina. Cette grande maison, n'a plus été habitée ni nettoyée depuis plus de 5 ans ! Sans l’aide des Cleaners, ils risquent de peiner à mener ce projet à bien. Alors si l’on a pour usage de dire que les voix du seigneur sont impénétrables, pas celles de nos Cleaners ! Aucune brebis ne restera égarée sur le chemin du ménage ! C’est une mission pour le moins atypique mais pleine de rire et d’esprit qui attend nos Cleaners cette semaine ! Matthieu 44 ans, vit à Paris. Actuellement en recherche d'emploi, il a repris ses études pour devenir bijoutier. Pour Matthieu, tout a basculé il y a 6 ans à la suite d’un cambriolage et d’une rupture amoureuse coup sur coup. Notre bijoutier en herbe a vécu ce cambriolage comme un véritable traumatisme et s'est totalement laissé aller : son appartement si coquet et douillet avant, ressemble aujourd’hui bien plus à un stand de vide grenier qu’à autre chose ! Pour Matthieu le traumatisme du cambriolage est tel qu’aujourd’hui il préfère laisser son appartement sens dessus dessous pour faire fuir d’éventuels nouveaux cambrioleurs… Alors, au fil des ans, l’appartement s’est sali et encombré. C’est bien simple, les fenêtres sont devenues inaccessibles et n’ont plus été ni ouvertes ni nettoyées depuis le début de l’année … C’est un véritable parcours du combattant lorsque Matthieu doit trouver la télécommande ou encore s'habiller pour rejoindre sa nouvelle petite amie : Anne-Sophie, 35 ans, modéliste, qu'il fréquente depuis presque un an. C'est elle qui a contacté l'émission, désireuse d'aider son amoureux à se sentir mieux, et ainsi pouvoir venir plus souvent lui rendre visite. Car pour l'instant, Anne-Sophie ne se sent pas à son aise et ose à peine pénétrer dans la cuisine… Pour Matthieu, la venue des Cleaners est sa dernière chance pour espérer dépasser ce traumatisme. Une mission sous tension pour notre brigade !