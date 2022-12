Cleaners les experts du ménage - Nastasia et Nicolette

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais, en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage.4 agents prêts à intervenir à tout moment : Alexandre, 2m05, chef cuisinier dans la vie. C’est un toqué de propreté, aussi intraitable sur la cuisson d’une viande que sur le ménage !Leslie, la main de fer dans un gant de latex. Énergique et surtout très inventive, elle a fait de son obsession son métier.Claude, coach sportif dans la vie. Son leitmotiv : un esprit sain dans un corps sain, mais surtout un esprit sain dans une maison saine ! Laura, la professionnelle. Chic et sans merci pour la saleté, le nettoyage c’est son dada mais aussi sa profession. Quand la situation est désespérée, quand il n’y a plus aucune solution et aucun espoir, c’est à eux qu’il faut faire appel.En fonction de la détresse rencontrée, nos 4 experts décideront lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes. Les Cleaners n’ont que 3 jours pour tout ranger et tout nettoyer du sol au plafond !Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners.Une nouvelle vie dans un intérieur comme ils ne l’ont jamais connu… Propre, rangé et accueillant.Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent : Nastasia, 32 ans, célibataire, un enfant, Cheffe et Influenceuse, Paris (75).Elle s’est fait connaitre dans Top Chef en 2020. Depuis la crise sanitaire Nastasia est amenée à travailler de chez elle. Mais voilà, sa cuisine est petite et Nastasia possède beaucoup beaucoup, beaucoup de matériel : ses placards sont plein à craquer, très mal rangés, si bien qu'elle ne s'y retrouve plus et perd un temps fou à toujours chercher quelque chose ! Ses vêtements sont accrochés tout près de sa cuisine, des colis reçus par ses marques partenaires jonchent le sol de son salon, non loin des nombreuses boites de baskets empilées les unes sur les autres !Bref si Nastasia mérite des étoiles pour sa cuisine, niveau rangement et organisation elle frôle plutôt le zéro pointé ! C’est donc une mission « épicée » que nos Cleaners vont devoir relever ! Nicolette, 60 ans, célibataire, un enfant, Intérimaire dans l’administratif, Thury en Valois (60).Nicolette a toujours été désordonnée, mais aujourd’hui la situation est critique. Après plusieurs relations compliquées qui lui ont totalement fait perdre confiance en elle, cette bikeuse au grand cœur, a baissé les bras et totalement arrêté d’entretenir sa maison. Aujourd’hui son habitation est en véritable capharnaüm où cohabitent saletés, détritus, poubelles et toiles d’araignées ! La situation est telle, que sa fille a décidé d'aller vivre chez son père à cause du bazar et de l’état de crasse de la maison.Nicolette est perdue et seule face à cette situation qui lui paraît insurmontable. Les Cleaners sont les seuls à pouvoir l’aider à balayer le passé et aller de l’avant !