Cleaners les experts du ménage - Nastasia et Nicolette

Aujourd'hui, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent : Nastasia, 32 ans, célibataire, un enfant, influenceuse à Paris. Elle s’est fait connaître dans Top Chef en 2020. Depuis la crise sanitaire Nastasia est amenée à travailler de chez elle. Mais voilà, sa cuisine est petite et Nastasia possède beaucoup beaucoup, beaucoup de matériel... Ses vêtements sont accrochés tout près de sa cuisine, des colis reçus par ses marques partenaires jonchent le sol de son salon ! Bref si Nastasia mérite des étoiles pour sa cuisine, niveau rangement elle frôle plutôt le zéro pointé ! Nicolette, 60 ans, célibataire, un enfant, Intérimaire dans l’administratif à Thury en Valois. Nicolette a toujours été désordonnée, mais aujourd’hui la situation est critique. Après plusieurs relations compliquées qui lui ont totalement fait perdre confiance en elle, cette bikeuse au grand cœur a baissé les bras et totalement arrêté d’entretenir sa maison. La situation est telle, que sa fille a décidé d'aller vivre chez son père à cause de l’état de crasse de la maison. Les Cleaners sont les seuls à pouvoir l’aider à balayer le passé et aller de l’avant ! Cleaners les experts du ménage - Nastasia et Nicolette