Cleaners les experts du ménage - Père Noël et Nathalie

Dans cet épisode, les missions sont particulières pour nos cleaners. Les voilà plongés en enfance dans l'univers du Père Noël ! Didier, passionné de décoration de noël, a besoin de leur aide. Suite à des problèmes médicaux, il n'arrive plus à ranger et nettoyer sa maison. Une situation qu'il ne supporte plus, d'autant qu'il avait la réputation d'être lui-même un expert de la propreté. Girl power ! Leslie et Laura veulent s'en occuper. La deuxième mission dont Alexandre veut se charger ne va pas être simple. Nath, mannequin à Paris, a besoin d'aide pour nettoyer l'appartement de sa tante Nathalie. L'équipe est touchée par cette femme qui semble vraiment en détresse. Ils ont 3 jours, pas 1 de plus pour nettoyer de fond en comble les deux appartements. Didier découvre son nouveau chez-lui, heureux. Nathalie, de son côté n'arrive pas à cacher ses émotions.