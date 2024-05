Cleaners les experts du ménage - Rabia et Christiane

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais, en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. 4 agents prêts à intervenir à tout moment : Alexandre, 2m05, chef cuisinier dans la vie. C’est un toqué de propreté, aussi intraitable sur la cuisson d’une viande que sur le ménage ! Leslie, la main de fer dans un gant de latex. Énergique et surtout très inventive, elle a fait de son obsession son métier. Claude, coach sportif dans la vie. Son leitmotiv : un esprit sain dans un corps sain, mais surtout un esprit sain dans une maison saine ! Laura, la professionnelle. Chic et sans merci pour la saleté, le nettoyage c’est son dada mais aussi sa profession. Quand la situation est désespérée, quand il n’y a plus aucune solution et aucun espoir, c’est à eux qu’il faut faire appel. En fonction de la détresse rencontrée, nos 4 experts décideront lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes. Les Cleaners n’ont que 3 jours pour tout ranger et tout nettoyer du sol au plafond ! Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners. Une nouvelle vie dans un intérieur comme ils ne l’ont jamais connu… Propre, rangé et accueillant. Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent : Rabia, 64 ans, célibataire, retraitée de l’enseignement, Clichy (92) : En juin 2021, un article de "La Voix du Nord" défraie la chronique : une propriétaire découvre que son appartement, mis en location, est devenu le terrain de jeu de dealers qui ont transformé la maison en plantation de cannabis ! La propriétaire n’est autre que Rabia qui tombe des nues le jour où un voisin l’appelle pour lui dire que la police est en train de perquisitionner sa maison. Rabia ne s’était doutée de rien et pensait louer sa maison à un jeune homme bien sous tout rapport. Ce n’est que plusieurs mois après la descente de la police et l’arrestation des trafiquants que Rabia a enfin le droit de rentrer dans sa maison. C’est le choc : tout est ravagé dans la maison, au sol se trouvent d’énormes monticules de terre et de pots en plastique, les fenêtres sont murées… Les plafonds sont perforés et d’énormes chaînes pendent… En un mot, la maison est ravagée, ruinée, détruite tout comme sa propriétaire Rabia qui s’apprêtait à venir y habiter pour couler une retraire heureuse et méritée. Aujourd’hui, totalement démunie par la situation, elle contacte les Cleaners pour demander de l'aide. Ils sont sa dernière chance pour récupérer sa maison. Damien 31 ans et Justine 27 ans sont les enfants de Christiane 54 ans. Tous habitent à Istres dans les Bouches du Rhône (13). Christiane est une maman géniale, et ses enfants l'adorent, mais elle a un terrible défaut, elle est ultra « bordélique » et achète tout et n'importe quoi des lors que c'est en promotion ou à un prix abordable. Christiane adore les arts manuels mais elle s'étale et il y en a partout chez elle, au grand désespoir de ses deux enfants. Résultat : Justine refuse de venir déjeuner chez sa mère tellement l’appartement est devenu un capharnaüm ! Certaines pièces sont impraticables tellement Christiane accumule tout et n’importe quoi… Quant au ménage, il est impossible de le faire tellement l’appartement est encombré, alors aux objets vient s’ajouter la poussière et la crasse en tout genre… La situation ne peut plus durer, Justine et Damien, ses enfants, ont envie de passer du temps avec leur maman, alors ils ont pris la décision de faire appel aux Cleaners et de ranger et nettoyer l