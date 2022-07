Cleaners les experts du ménage - Sophie et Maeva

Sophie a totalement perdu la motivation pour ranger sa maison. Tous les cleaners s'accordent sur le fait que c'est la mission la plus compliquée de l'histoire. Leslie et Alex se désignent pour cette mission et ils ont très envie de savoir ce qui se passe derrière cette situation. La deuxième mission du jour sera avec Maeva. Cette jeune maman a pourtant une maison plus que propre, mais elle a besoin d'astuce pour utiliser des produits plus sains et écologiques pour l'arrivée de son bébé. C'est Laura la reine des astuces qui est missionnée pour aider Maeva et son futur enfant. Les Cleaners ont 3 jours pour venir en aide à Maeva et Sophie et relever ces défis ! Cleaners les experts du ménage - Sophie et Maeva.