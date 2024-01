Cleaners les experts du ménage - Stéphanie face à Béranger et son Food truck

Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent. Stéphanie 37 ans, éducatrice en collège, Chessy Les mines (69). À 15 ans, Stéphanie rencontre l’homme de sa vie avec qui elle va se marier et avoir deux filles : Laly et Amy, aujourd’hui âgées de 12 et 10 ans. Il y a 5 ans son mari décède subitement d’une crise cardiaque… Le monde de Stéphanie s’effondre d’un coup. Elle perd goût à la vie mais n’a pas d’autres choix que de faire face et se battre pour ses filles. Très vite, elle déménage et tente comme elle peut de recréer un cocon plein d’amour pour elle et ses filles. Stéphanie, Laly et Amy se reconstruisent petit à petit : entre souvenirs et envie d’aller de l’avant, elles tiennent le coup. Il y a deux ans, coup de pouce du destin, Stéphanie fait la connaissance d’Arnaud, aux côtés duquel elle reprend tout doucement goût à la vie, et ses filles aussi. Il y a quelques mois, Stéphanie apprend qu’elle attend un bébé avec Arnaud. C’est une bonne nouvelle pour tous… sauf que la maison n’est pas conçue pour accueillir un 3ème enfant ! Mais hors de question pour Stéphanie de déménager encore une fois, les souvenirs de son dernier déménagement sont encore trop douloureux. Une seule solution : installer le futur bébé dans la chambre de Stéphanie et Arnaud et créer une chambre pour les parents dans le garage. Les travaux commencent, mais très vite Arnaud se retrouve bloqué : une partie du sous-sol contient encore quelques souvenirs du défunt mari et il n’ose pas y toucher… C’est alors Laly qui décide de prendre les choses en main et d’appeler les Cleaners pour les aider à réorganiser la maison et tourner ensemble cette triste page du passé. L’objectif : permettre à Stéphanie d’être de nouveau heureuse au sein de cette belle famille recomposée. Une mission qui s’annonce riche en émotions pour nos experts du ménage ! Alison, 37 ans, et Bérenger, 32 ans, sont un couple de Bergers modernes, ils vivent à Fabrègues (34). Alison et Bérenger tiennent une ferme de brebis et de chèvres dans leur région. Plus récemment, ils ont acheté en toute urgence un food truck pour vendre leurs produits, à la suite d’une panne de leur camion réfrigéré. Seulement voilà, le seul food truck disponible en bon état de marche, s’est révélé être dans un état de crasse innommable ! L’ancien propriétaire avait bien camouflé les dégâts causés par l’ancienne activité du camion… En effet, le food truck n’avait jamais réellement été nettoyé en 3 ans et des centimètres de gras se cachent encore dans les coulisses. Le jeune couple a passé des jours à tenter de récupérer la hotte, la friteuse, les murs et le plan de travail mais il reste encore beaucoup à faire et ils sont à court d’astuces. Ils comptent donc sur l’aide précieuse des experts du ménage pour récupérer un food truck propre et digne de ce nom. Il est urgent de pouvoir mettre en valeur leur petit commerce ambulant. Nos Cleaners n’ont plus qu’à retrousser leurs manches pour venir en aide à ce couple en détresse !