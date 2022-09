Cleaners les experts du ménage - Sylvie et Olivier

Sylvie s'est laissé déborder par ses 3 jobs. Avec le temps, le rangement et le ménage ont disparu... Zack a été attendri par son discours et se propose directement pour partir l'aider. Le deuxième appel à l'aide vient d'Olivier, il n'a pas fait le ménage depuis 1 an ! La situation est complètement invivable et Leslie va se charger de redonner une motivation à Olivier. Les Cleaners ont 3 jours pour venir en aide à Maeva et Sophie et relever ces défis ! Cleaners les experts du ménage - Sylvie et Olivier