Cleaners les experts du ménage - Victoria

Nos experts ont deux missions importantes aujourd'hui. La première : nettoyer la maison de Victoria, qui hébergeait ses parents aujourd'hui décédés. Leslie, notre expert cleaner est touchée par cette situation et décide de prendre en charge le nettoyage complet. Vu l'étendue des dégâts, elle appelle Claude pour l'aider. La prochaine étape est pour Laura. Elle décide de venir en aide à Danielle et Michael. Ses fans du jeu vidéo Tomb Raider qui ont accumulé beaucoup trop de figurine de leur idole. Vont-ils réussir à venir à bout de ces deux chantiers ? Cleaners les experts du ménage - Victoria et Daniel & Mickaël