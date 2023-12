Cleaners les experts du ménage - Victoria

Dans la vie de tous les jours, ils sont blogueurs, cuisiniers ou chefs d’entreprise. Mais, en vérité, ils ont une double vie : ce sont les experts du ménage. 4 agents prêts à intervenir à tout moment : Alexandre, 2m 05, chef cuisinier dans la vie. Leslie, la main de fer dans un gant de latex. Claude, coach sportif dans la vie. Laura, la professionnelle. En fonction de la détresse rencontrée, nos 4 experts décideront lequel d’entre eux est le plus compétent à venir en aide mais aussi à enseigner les bons gestes. Les cleaners n’ont que 3 jours pour tout ranger et tout nettoyer du sol au plafond ! Grâce à beaucoup de courage et de nombreuses astuces qu’ils enseigneront, ils obtiendront un résultat toujours spectaculaire ! Ces 3 jours apporteront un changement profond dans le comportement mais aussi la vie quotidienne des témoins qui feront appel aux cleaners. Une nouvelle vie dans un intérieur comme ils ne l’ont jamais connu… Propre, rangé et accueillant. Dans ce numéro inédit, nos experts auront fort à faire face à deux cas extraordinaires mais pas dans le sens qu’ils imaginent. Il y a 10 ans, Victoria perd ses parents. Pour la jeune femme c’est le début de la descente aux enfers… Fusionnelle avec eux depuis toujours, elle se retrouve seule, perdue et totalement désemparée dans cette grande maison familiale. Suite à ce drame et sans ses parents à ses côtés, Victoria perd l’envie de vivre et baisse les bras. Très vite, elle se retrouve débordée par le désordre et la crasse, jusqu’à ne plus rien nettoyer dans la maison. Aujourd’hui elle ne fait plus le ménage chez elle depuis 6 ans… Seulement, la maison devient très vite une véritable déchetterie, comme si Victoria cherchait à s’ensevelir sous les détritus pour oublier son chagrin. Les pièces sont dans un tel état de saleté que Victoria n’accepte plus de faire venir ses amis chez elle. La maison est devenue irrespirable ! Dans chaque pièce sur un mètre de hauteur, des détritus, des ordures, des excréments de chats jonchent le sol … Des murs au plafond c’est un amas de gras, de crasse et de toiles d’araignées … Mais aujourd’hui Victoria est décidée à tourner la page, elle veut démarrer un nouveau chapitre de sa vie et souhaite retrouver sa maison à laquelle elle tient tant. Mais impossible pour elle seule d’effacer les stigmates de ces années de désespoirs. Daniel et Mickael sont animés par leur passion commune : le jeu Tomb Raider et son héroïne, Lara Croft ! Ils se sont rencontrés sur un forum de fans et dès cet instant, ils ont commencé une collection de produits dérivés, qui représente aujourd’hui plus de 2000 objets ! Seulement voilà, cette « passion » commence à prendre « beaucoup beaucoup » de place dans leur vie de couple. Malgré un déménagement récent dans une maison plus grande, le manque de place se fait déjà de nouveau sentir : deux chambres sur trois sont envahies par la collection et Lara Croft ne laisse plus aucune place aux amis et à la famille du couple ! Entre statues grandeur nature, figurines et objets divers, c’est bien simple : Daniel et Mickael n’ont plus le sentiment d’être chez eux mais plutôt d’habiter chez un personnage de jeu vidéo. Lara Croft a pris toute la place à l’étage ! Aujourd’hui, ils ont le sentiment de « subir » cette collection à laquelle, pourtant, ils tiennent énormément…