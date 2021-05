Premières minutes - Les Cleaners découvrent Elisa et Loai

Les cleaners découvrent leurs missions du jour. Elisa, 25 ans, secrétaire assistante. Elle a dû quitter l’appartement dans lequel elle a toujours vécu avec sa maman, à cause du désordre et de la saleté qui y règnent. Et Loai, 25 ans, serveur dans la restauration et collectionneur de baskets. Il vit seul accompagné de ses 200 paires de baskets éparpillées un peu partout dans son appartement. Loai a dû grandir seul depuis ses 19 ans, et n’a pas eu de modèle pour apprendre à entretenir un appartement. La mission des Cleaners : redonner confiance a Elisa et Loai et surtout redonner une nouvelle vie à leurs intérieurs. Extrait de l'émission du 19 mai sur TFX.