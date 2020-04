Zak - Fabriquer un tawashi (éponge zéro déchet)

Aujourd’hui, Zak vous propose de fabriquer un tawashi (une éponge zéro déchet). Le tawashi est une lavette japonaise qui allie récupération et nettoyage. Il peut être tissé, crocheté ou tricoté afin de former un carré aux mailles serrées. Pour cela, munissez-vous de chaussettes, de clous, d’une planche en bois, d’une règle, d’un marteau et d’un crayon à papier. Pendant le confinement, rendez-vous tous les jours sur MYTF1 pour des tutos inédits de Cleaners, les experts du ménage.