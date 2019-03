Client list - Saison 01 Episode 10 - Entre deux vies

Kyle est de retour. Riley refuse de lui adresser la parole et ne le laisse pas s’expliquer. Linette et Lacey sont outrées qu’il ait osé se montrer à nouveau. Seul Dale accepte de le voir et lui conseille de faire l’impossible pour reconquérir sa femme. Evan vit très mal le fait que son frère l’ait quitté lui aussi sans un mot. Devant sa quasi-indifférence, il réagit dans la violence. Maintenant que Kyle est revenu, Evan espère que le retour de Kyle ne va pas décourager Riley de donner une chance à leur idylle naissante. Elle lui affirme que non. Mais Kyle arrive à parler à Riley et lui explique enfin que s’il est parti, c’est pour les protéger, les enfants et elle, de ses possibles débordements.