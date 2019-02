Client list - Saison 01 Episode 4 - Avec ou sans homme

Dans un rêve, Kyle demande à Riley d’enlever son alliance, quand il découvre sa nouvelle activité. Linette qui copréside le gala de charité annuel insiste pour que sa fille y assiste même sans Kyle. Evan propose de le remplacer mais annule au dernier moment. Riley s’y rendra finalement sans cavalier. Au salon elle masse un jeune étudiant, lui fait un extra et découvre qu’il s’agit du meilleur ami de Bobby le fiancé de Kendra qui a peur que ce dernier apprenne ce qu’il s’est passé. Riley retrouve son client, Grant, et lui demande fermement de rester discret. Lacey et Dale accompagnent Riley au bal. Lacey veut un bébé contrairement à Dale. Le couple se fâche pendant la soirée. Georgia arrive en renfort pour soutenir Riley qui remporte le gros lot des enchères : un week-end romantique, soi-disant acheté par Kyle. Sachant que c’est impossible, elle le refuse et avoue la vérité à Taylor pour lui clouer le bec. En rentrant chez elle, elle enlève son alliance.