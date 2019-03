Client list - Saison 01 Episode 5 - Têtes à têtes

Josh Harper, bel homme bien sous tous rapports, se fait masser par Riley. Suite à cette séance, il l’invite à dîner. Poussée par sa mère qui l’encourage à profiter de la vie, Riley accepte. Quand il apprend que non seulement elle a deux enfants, mais que son mari pourrait revenir à tout moment, Josh lui dit qu’il préfère arrêter là. Evan prend très mal le fait que Riley sorte avec un garçon. Et il se fait virer de son travail pour avoir frappé son patron parce qu’il s’est montré grossier envers Riley. Linette doit partir en week-end d’amoureux avec son Garrett, et celui-ci fait part à Riley de son intention d’épouser sa mère. Riley est inquiète pour elle, car elle le connaît de fraîche date. Sa méfiance s’avère justifiée, car après enquête, Georgia lui apprend que Garrett a détourné les fonds d’une œuvre de bienfaisance. Linette en veut d’abord à sa fille de dénigrer son prétendant. Puis elle s’effondre lorsqu’elle a la preuve que Garrett est effectivement cupide et manipulateur.