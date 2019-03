Client list - Saison 01 Episode 6 - Au grand jour

Riley ment sur l’origine de l’argent découvert par Lacey dans son congéleur. Se rendant compte qu’elle lui a menti, Lacey mène une enquête qui la conduit au spa et elle comprend comment Riley gagne autant d’argent. Elle ne veut plus lui parler. Linette sentant les tensions entre sa fille et Lacey somme cette dernière de lui dire la vérité. Lacey en est incapable et préfère la mettre sur une autre piste. Un client se présente au salon et Georgia sentant qu’il s’agit d’un flic interrompt à temps la séance avec Riley. Redoutant une descente de police, elle place le salon en alerte rouge et interdit les extras.