Client list - Saison 01 Episode - Secret contre secret

Au salon, Kendra demande conseil à Riley et Serena pour un lieu de cérémonie de mariage. Ceci pousse Riley à se remémorer sa relation mouvementée avec Kyle. Lacey révèle un secret à Linette : à l’époque, Kyle lui a avoué s’être posé des questions sur son mariage et avoir envisagé de quitter Riley. Riley reproche à Lacey de ne pas le lui avoir dit plus tôt. Finalement, Riley finit par excuser Lacey. Un client nommé Jeffrey se présente au salon. Il pense qu’un massage lui permettrait de surmonter sa peur d’aborder une fille.