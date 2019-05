Client list - Saison 02 Episode 6 - Retour sur scène

Lacey soupçonne Dale de la tromper et décide de le suivre avec Riley. Les deux amies découvrent alors que Dale a remonté les Ring Pops en secret, avec une nouvelle guitariste, et surtout, sans Riley. Afin de raviver la flamme entre Dale et Lacey, et de leur faire oublier un peu leurs difficultés à concevoir un bébé, Riley fait en sorte de programmer un concert des Ring Pops dans le bar de Harold et Georgia. Le soir du concert, Dale fait monter Riley sur scène pour chanter avec eux. Un de ses clients, convaincu de son talent, lui propose alors de lui faire rencontrer un agent réputé. Evan continue sa formation à l’académie de police et se rapproche de Shelby, élève comme lui.