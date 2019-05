Client list - Saison 02 Episode 7 - Question de survie

Les ennuis s’accumulent pour Riley. Linette commence une cure de désintoxication, Travis a de gros problèmes à l’école et l’électricité du spa est à refaire. Elle ne sait pas comment elle va payer les soins de sa mère, les tests d’évaluation de Travis et la facture de l’électricien qui, vu l’ampleur des travaux, ne se contente plus d’un massage comme moyen de paiement. Lacey doit organiser la baby-shower de Charline, la sœur de Dale. Comme le salon de thé qu’elle avait réservé n’est finalement pas libre, Riley convainc Georgia et Harold de lui louer le bar.