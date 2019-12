Cobra - Le manga disponible en exclusivité sur MYTF1

Découvrez les aventures de l'aventurier mythique et supposé mort dénommé Cobra sur MYTF1 Exclusive.

Cobra est un manga de Buichi Terasawa. Prépublié dans le magazine Weekly Shōnen Jump de l'éditeur Shueisha entre 1978 et 1984, il est compilé en 18 tomes. Il est publié en français à partir de 1998 aux éditions Dynamic Vision en 20 volumes. Le personnage a ensuite été adapté en dessin animé.

C'est quoi l'histoire ?

Lassé de sa vie aventureuse, un corsaire de l’espace dénommé Cobra décide de vider complètement sa mémoire et de transformer son visage afin de mener une vie normale. Il disparaît ensuite sans laisser de traces et tout le monde le croit mort… Cinq années après cette disparition, Johnson, un employé de bureau au quotidien ennuyeux, parvient grâce à ses économies à s’offrir une séance de rêve artificiel qui réveillera son ancienne mémoire : il est en réalité Cobra, le pirate de l’espace immortel… Et il est prêt, accompagné de sa fidèle Lady, à repartir à l’aventure à bord de son vaisseau le Turtle.

