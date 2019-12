Cobra - S01 E03 - L'Homme de verre

Suite à une bagarre dans un bar, Cobra fait la connaissance de Jane, une chasseuse de primes, qu’il recroisera un peu plus tard sur sa propre tombe. Mais ils se retrouvent soudainement cernés par une bande de pirates menée par le terrible Homme de Verre qui en a après Jane. Cobra se sert alors de son rayon delta et la jeune femme en profite pour s'échapper. Ils parviennent ensuite à s’enfuir à bord du Psychoroïd, formidable vaisseau modulable qui était caché sous la tombe de Cobra. Jane lui révèle peu après qu’elle est l’une des 3 filles du capitaine Nelson, tué 20 ans auparavant, et que ce dernier avait caché un fabuleux trésor que seuls les tatouages qu’elle et ses 2 sœurs ont dans le dos permettent de découvrir…