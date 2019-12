Cobra et Catherine ont réussi à s’enfuir de la prison de Talag, mais un chasseur, envoyé par l’Homme de Verre, les prend pour cible à distance. Une longue chasse commence à travers le désert et les ruines d’une vieille ville. Hélas, Catherine est grièvement blessée, ne laissant plus d’autre choix à Cobra que d’affronter son mystérieux adversaire…