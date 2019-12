Cobra a finalement retrouvé Dominique, qui s’avère être un membre de la Police de l’Espace. Ils parviennent à s’enfuir de la base des Créatures des Neiges, et Cobra peut décoder, non sans peine, la carte de Nelson grâce au troisième tatouage que porte Dominique. C’est sur la planète Zados que se trouverait caché le fabuleux trésor du capitaine Nelson. Mais Sandra est toujours à leurs trousses et ne compte pas se laisser faire si facilement...