Cobra et Sandra trouvent finalement tous les deux le trésor. Mais cette dernière, sachant exactement ce qu’il en est, se contente de prendre un simple objet, un œil, qui s’avère être l’Arme Suprême, une arme redoutable qui change d'aspect et s'adapte en fonction de son adversaire, conçue par l’ancienne civilisation de Mars. Après être devenue une géante et s’être retournée contre ses alliés, Sandra décide d’affronter Cobra.