Cobra - S01 E16 - Un sport dangereux

Dominique a retrouvé Cobra et lui demande d’aller sur la planète Ralou et de s’engager incognito dans l’équipe des Saxons Rouges afin de trouver des preuves concernant un trafic de drogue qui s’opérerait derrière ce sport. Sous le pseudonyme de Joe Gillian, Cobra entre alors dans le monde du Rug-Ball, un sport très violent proche du baseball et du football américain, mais où tous les coups sont permis. Il intègre en premier lieu une équipe de ligue 2, où il fait la connaissance de Ron, avant de se faire remarquer par monsieur Rand, le responsable du stade. Joe Gillian est recruté alors par une équipe de ligue 1, ce qui n’est pas du goût de certains de ses joueurs, dont l’infâme Gelt…